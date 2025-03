Agi.it - L'omicidio della vigilessa. La pm, "lei aveva firmato un contratto di sottomissione sessuale con l'imputato"

AGI - Il 18 maggio 2023, Giampiero Gualandi e Sofia Stefani avrebbero "undidai contenuti degradanti". Lo ha rivelato la procuratrice aggiunta di Bologna, Lucia Russo, prendendo la parola nell'aulacorte di assise, nel processo sull'Sofia Stefani, 33 anni, per cui èil 63enne ex comandantepolizia locale di Anzola Emilia. Nel, ha riferito in aula la rappresentantepubblica accusa, “Gualandi si autodefiniva padrone, colui che tutto può sulla sua schiava”. A parlare di questo, anche l'avvocato Andrea Speranzoni, legale di parte civilefamiglia Stefani, che ha riportato un passaggio in cui si legge: “Io signore e padrone mi impegno a dominare l'animamia sottomessa”. La relazione tra Gualandi e Stefani “Nei concitati giorni che portarono all'- ha ricordato il magistrato -, Gualandi si trovava prigioniero di un castello di menzogne da lui stesso costruito”.