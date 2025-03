Universalmovies.it - Box Office USA | Mr. Morfina primo in un weekend disastroso

Il bizzarro action movie Mr.ha vinto il BoxUSA in una dei peggiori“post Covid-19”. Poche emozioni anche dagli altri film in classifica.Nonostante le discrete premesse narrative che accompagnavano l’uscita in sala del bizzarro action movie con protagonista il lanciatissimo Jack Quaid l’incasso profuso nella sua tre giorni d’esordio non ha superato le aspettative degli analisti. Secondo i dati offerti dal the Hollywood Reporter, infatti, Mr.(in originale Novocaine) ha vinto il botteghino con un incasso da 8,7 milioni di dollari, come detto al di sotto delle stime pre-release.Dietro la delusione offerta da Mr.si sono spartiti il secondo posto Black Bag, il nuovo film di Steven Soderberg, e lo sci-fi Mickey 17, entrambi circa 7,5 milioni di dollari.