Quello no copriti Vladimir Luxuria si mostra nel suo primo bikini dell’estate l’orrore sotto la foto | cosa è successo

Vladimir Luxuria conquista Instagram con il suo primo bikini dell’estate 2025, sfidando gli stereotipi e celebrando la libertà. Tra spiagge croate e momenti di pura spontaneità, l’attivista si mostra senza filtri, trasmettendo un forte messaggio contro la transfobia. La sua vacanza diventa un simbolo di coraggio e autoaffermazione, dimostrando che la bellezza si celebra al naturale. “Alla luce del sole, sempre”, perché la vera forza è mostrarsi senza paura.

Sotto il sole croato, Vladimir Luxuria si prende la scena dell’estate 2025 con il suo primo bikini, trasformando Instagram in un palcoscenico di libertà e autoaffermazione. La sua vacanza, tra spiagge e natura, si trasforma in un’occasione pop per lanciare messaggi contro la transfobia, senza mai prendersi una pausa dall’impegno civile. Con il sorriso aperto, Luxuria posta foto in bikini e si racconta senza filtri. “Alla luce del sole, sempre”, scrive, e non è solo una caption: è un vero grido di appartenenza, un invito a vivere la propria identità senza compromessi. I social diventano così uno spazio di resistenza colorata e luminosa, dove chi non si riconosce negli schemi tradizionali trova finalmente voce. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it