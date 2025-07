Aleksandar Stankovic Brugge la precisazione di Sportitalia | nessuna contropartita chiesta dall’Inter! Ecco la verità

Sportitalia ha chiarito che l'Inter non ha mai richiesto alcuna contropartita per Aleksandar Stankovic nel suo trasferimento al Brugge. Dopo le voci di mercato provenienti dal Belgio, questa smentita rafforza la trasparenza delle trattative e mette a tacere le speculazioni, offrendo ai tifosi una visione più chiara e affidabile sulla vicenda. La verità sui movimenti di mercato si conferma così più vicina.

Aleksandar Stankovic Brugge, la precisazione di Sportitalia: nessuna contropartita chiesta dall’Intera al club belga. La smentita su Jashari. Dopo le recenti indiscrezioni provenienti dal Belgio, secondo le quali il calciomercato Inter avrebbe cercato di inserire una contropartita nella trattativa per Aleksandar Stankovic con il Club Brugge, arriva un’importante precisazione da parte di Sportitalia. L’emittente televisiva, infatti, smentisce le voci circolate nella stampa belga, affermando che l’unico argomento discusso nell’incontro di oggi tra la dirigenza nerazzurra e il Club Brugge è stato il trasferimento del giovane centrocampista interista. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Aleksandar Stankovic Brugge, la precisazione di Sportitalia: nessuna contropartita chiesta dall’Inter! Ecco la veritÃ

