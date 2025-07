Il cognato di Verstappen svela con chi correrà Max nella F1 2026 poi si blocca | Non ha ancora firmato

Il gossip e le anticipazioni continuano a infiammare il mondo della Formula 1, e questa volta nel mirino c’è il futuro di Max Verstappen. Durante un podcast brasiliano, Nelson Piquet Jr. ha fatto un’affermazione che ha fatto scalpore: nel 2026, il campione olandese potrebbe correre con Antonelli alla Mercedes. Tuttavia, la sorpresa si trasforma in incertezza, lasciando tutti con il fiato sospeso: il suo arrivo sulla griglia è ancora da confermare.

