Rivolta nel carcere di Rieti in fiamme la sala ricreativa | sei agenti in ospedale I sindacati denunciano | Colpa del sovraffollamento

Un’altra giornata di tensione scuote le carceri italiane: a Rieti, una rivolta ha provocato incendi e caos, con agenti in ospedale e denunce sulla responsabilità del sovraffollamento. Un episodio che mette ancora una volta in evidenza le criticità del sistema penitenziario, richiedendo interventi immediati e risolutivi per garantire sicurezza e dignità a detenuti e operatori. La situazione sembra sempre più insostenibile e richiede attenzione urgente.

Un’altra giornata di tensione nelle carceri italiane. Nella serata di giovedì 10 luglio, una rivolta è scoppiata all’interno della Casa circondariale di Rieti. I detenuti hanno dato alle fiamme la sala ricreativa e il fumo si è rapidamente propagato in tutte le sezioni della struttura. Secondo quanto denunciato dalla Fns Cisl laziale, cinque agenti della polizia penitenziaria sono stati trasportati in ospedali per intossicazione da fumo, mentre un sesto è stato aggredito con una testata al volto da alcuni detenuti. Le cause della rivolta non sono ancora state chiarite, ma il sindacato ha espresso solidarietà e vicinanza al personale coinvolto. 🔗 Leggi su Open.online

