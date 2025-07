Netanyahu avverte | Se entro 2 mesi non avremo risultati a Gaza e in Iran useremo la forza

Il clima di tensione tra Israele e le regioni vicine si fa sempre più palpabile, con Netanyahu che lancia un avvertimento deciso: se entro due mesi non ci saranno progressi a Gaza e in Iran, l'uso della forza sarà inevitabile. Durante la visita negli Stati Uniti, il primo ministro ha incontrato le famiglie degli ostaggi, sottolineando che il rilascio dipenderà dalla volontà di Hamas. La situazione rimane critica e incerta, lasciando il mondo in attesa di sviluppi decisivi.

Nel corso dell'ultima giornata di visita negli Stati Uniti, Netanyahu ha incontrato le famiglie degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Parlando dell'ordine di rilascio di questi ostaggi, il premier ha sostenuto che la scelta sarà presa da Hamas stesso.

