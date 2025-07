AEW | Pronte diverse entrate speciali per All In Texas

L'attesa cresce per All In Texas, un evento che promette di superare ogni aspettativa. Oltre ai match di altissimo livello, la AEW sorprenderà il pubblico con entrate scenografiche spettacolari per i suoi wrestler più iconici. Secondo Fightful Select, la federazione di Tony Khan sta mettendo in scena produzioni mozzafiato, rendendo questa serata indimenticabile. Non perdere l'occasione di scoprire cosa ci riserva questo show epico!

Grandi produzioni in arrivo per l’evento di sabato. La AEW non si sta limitando a organizzare match di alto livello per All In Texas di questo sabato – la compagnia sta preparando anche entrate scenografiche mozzafiato per i suoi wrestler più importanti. Secondo quanto riportato da Fightful Select, la federazione di Tony Khan sta lavorando a diverse entrate elaborate per le sue stelle principali. I nomi coinvolti nelle produzioni speciali. Wrestler del calibro di Kenny Omega, Will Ospreay, Mercedes Moné e Toni Storm sono stati “discussi per entrate speciali” nelle settimane che hanno preceduto l’evento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net