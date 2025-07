Lucca Juventus | il duello tra le due squadre è fortissimo! Uno dei due club spinge per chiudere al più presto l’affare La situazione

L’affare Lorenzo Lucca infiamma il calciomercato di Serie A, con Napoli e Atalanta pronti a contendersi il talento dell’Udinese. La corsa per assicurarsi l’attaccante si fa sempre più serrata, mentre uno dei club sembra spingere con decisione verso la chiusura. Chi avrà la meglio in questa sfida tra le grandi del campionato? La risposta si sta già delineando, e il futuro di Lucca potrebbe riscrivere gli equilibri della prossima stagione.

Lucca Juventus: l’attaccante dell’Udinese è conteso da quelle due squadre di Serie A! Chi delle due due è in vantaggio?. Lorenzo Lucca è diventato uno degli intrighi più discussi nell’attuale sessione di calciomercato, con Napoli e Atalanta in lotta per assicurarsi l’attaccante dell’ Udinese. Lorenzo Lucca, che sembrava già promesso sposo ai campioni d’Italia, è nel mirino anche dei bergamaschi, che lo vedono come possibile sostituto di Retegui, che ha accettato la ricca offerta dell’Al Qadsiah. La situazione di Lucca: Napoli in vantaggio, ma l’Atalanta insidia il trasferimento. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’accordo per il trasferimento di Lucca al Napoli sembra quasi definito, con il club partenopeo pronto a investire circa 34-35 milioni di euro per acquisire il giovane attaccante nel giro della Nazionale italiana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lucca Juventus: il duello tra le due squadre è fortissimo! Uno dei due club spinge per chiudere al più presto l’affare. La situazione

In questa notizia si parla di: lucca - juventus - squadre - duello

Lucca Juventus, dal contatto con l’Udinese a gennaio allo scout che l’ha osservato contro il Monza: così potrebbe diventare una priorità dei bianconeri. Ultime - Lorenzo Lucca potrebbe presto diventare un obiettivo prioritario per la Juventus. Dopo il contatto con l'Udinese a gennaio e l'attenzione ricevuta da uno scout durante la partita contro il Monza, i bianconeri sono pronti a seguirne da vicino il percorso.

Kolo Muani resta? SPORT MEDIASET SVELA LA PROPOSTA DELLA JUVE Prestito oneroso con riscatto fissato sui 40 milioni quanto offerto dai bianconeri al PSG, che potrebbe accettare #Juventus #Sancho #KoloMuani #SpazioJ Vai su Facebook

Immobile all'asta Fiorentina e Milan, duello per il sì di Ciro La coppa in più ? Nico si gioca la Juve Nunez, il Napoli ci prova Roma, 70 milioni su Gasp La prima pagina di sabato 14 giugno #CorrieredelloSport Vai su X

Napoli, Osimhen-Galatasaray: trattativa bloccata, De Laurentiis chiede garanzie. Per Lucca è duello con l’Atalanta; Milan e Napoli in duello per Lorenzo Lucca; Calciomercato: duello Napoli-Milan per Lucca? I costi dell’operazione.

Lucca Juventus: il duello tra le due squadre è fortissimo! Uno dei due club spinge per chiudere al più presto l’affare. La situazione - Lorenzo Lucca è diventato uno degli intrighi più discussi nell’attuale sessione ... Scrive juventusnews24.com

Lucca, la Juve ha parlato con gli agenti, ma non è una priorità - Lorenzo Lucca, centravanti classe 2000 dell'Udinese e della nazionale azzurra, piace alla Juventus, ma non sarebbe una priorità di mercato. Come scrive tuttojuve.com