Scavare buche in spiaggia può uccidere | la tragedia di Montalto e i tanti precedenti ignorati

tragedia di Montalto ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole di sicurezza anche nei momenti di svago estivo. Un gesto apparentemente innocuo può nascondere rischi mortali, e prevenire queste tragedie dipende dalla nostra consapevolezza e responsabilità . È ora di cambiare approccio e proteggere chi amiamo, perché la sicurezza non è mai un dettaglio trascurabile. La memoria di questi incidenti deve spronarci a agire subito.

Sembrano giochi innocui, gesti d’estate che si tramandano da sempre. Ma scavare buche profonde in spiaggia, da soli o tra amici, può trasformarsi in una trappola mortale. È successo di nuovo, oggi, a Montalto di Castro, sul litorale laziale: un ragazzo di 17 anni è rimasto sepolto dalla sabbia dopo il crollo di una buca che stava scavando insieme ai fratellini. Quando i soccorsi sono riusciti a estrarlo, per lui non c’era più niente da fare. La buca era profonda circa un metro e mezzo. Eppure, non è un caso isolato. Ogni anno, in Italia e nel mondo, bambini, adolescenti e adulti perdono la vita in circostanze quasi identiche: la sabbia collassa, e chi si trova dentro non riesce più a risalire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it