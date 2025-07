Martina Colombari mezzo secolo di bellezza e stile

Martina Colombari compie 50 anni, un traguardo che celebra mezzo secolo di bellezza senza tempo e stile innato. La sua eleganza naturale e la capacità di affrontare ogni momento con grazia la rendono un’icona ancora oggi. In un mondo in continua evoluzione, Martina dimostra che classe e autenticità sono i veri tesori. E mentre il tempo scorre, lei rimane un esempio luminoso di charme e resilienza, un vero punto di riferimento per molti.

Martina Colombari compie 50 anni. Come passa il tempo, il primo pensiero che salta alla mente, banale ma sincero. Per qualcuno però passa meglio di altri e Martina rientra sicuramente in questa nicchia di bravi e fortunati. Sempre bella, sempre elegante, mai sopra le righe. Nei momenti felici e mondani così come nelle vicende delicate e spiacevoli, che quando sei una vip – oltretutto sposata con un altro vip, l’ex calciatore Alessandro Costacurta - diventano di dominio pubblico. Martina Colombari ha sempre affrontato tutto con serietĂ e leggerezza, contraddizione solo apparente, in questi suoi 50 anni di cui quasi 35 da volto noto, avendo vinto Miss Italia appena 16enne, quando Miss Italia era “IL Concorso”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Martina Colombari, mezzo secolo di bellezza e stile

