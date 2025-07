Tragedia a Montalto di Castro 17enne scava una buca in spiaggia e muore travolto dalla sabbia

Una tragedia sconvolge Montalto di Castro: un ragazzo di 17 anni ha perso la vita mentre scavava una buca sulla spiaggia, rimasto intrappolato e soffocato dalla sabbia. Un episodio drammatico che ci ricorda i pericoli nascosti anche nelle attività più innocue. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore, chiedendo maggiore attenzione e sicurezza in spiaggia.

Il dramma si sarebbe consumato nel primo pomeriggio di giovedì, sul lido nel viterbese. Secondo quanto è stato possibile apprendere, il ragazzo avrebbe scavato una buca profonda un metro e mezzo, per poi restare intrappolato e morire soffocato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tragedia a Montalto di Castro, 17enne scava una buca in spiaggia e muore travolto dalla sabbia

