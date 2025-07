Theo Hernandez dice addio al Milan con un tono polemico | il messaggio social per il suo passaggio all’Al Hilal – FOTO

Theo Hernandez lascia il Milan con un messaggio social carico di polemica, segnando un addio che non passerà inosservato. Il suo trasferimento all’Al Hilal in Arabia Saudita ha scosso i tifosi, ma è stato il tono pungente del suo saluto a catturare l’attenzione. Un arrivederci o un arrivederci amaro? La sua scelta di lasciare la Serie A non è passata inosservata, e ora il calcio italiano si interroga sui motivi di questa decisione.

Theo Hernandez dice addio al Milan con un tono polemico: il messaggio social per il suo passaggio all'Al Hilal. Che frecciatina! – FOTO. Theo Hernandez saluta sia il Milan che la Serie A e si trasferisce in Arabia Saudita. Il terzino francese è un nuovo rinforzo dell'Al Hilal di Simone Inzaghi, ex tecnico dell' Inter. Il calciatore francese ha voluto salutare i suoi tifosi milanisti, non facendosi mancare un pizzico di polemica nei confronti della nuova dirigenza rossonera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da T H E O H E R N A? N D E Z (@theo3hernandez) LA LETTERA DI THEO HERNANDEZ – «Dopo sei anni in questo club, è arrivato il momento di dire addio.

