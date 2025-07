VIDEO – Milan le parole di Allegri Furlani e Tare all’evento BMW | PM

Un evento esclusivo ha visto protagonisti Massimiliano Allegri, Igli Tare e Giorgio Furlani, ospiti di BMW, sponsor ufficiale del Milan. Tra entusiasmo e progetti futuri, i tre hanno condiviso parole che riflettono passione, ambizione e il forte legame tra sport e innovazione. Scopriamo insieme le loro dichiarazioni e le prospettive che emergono da questa coinvolgente occasione, un vero punto di svolta per il mondo rossonero.

Massimiliano Allegri, Igli Tare e Giorgio Furlani sono stati ospiti in un evento BMW, sponsor del Milan. Ecco le parole dei tre. Massimiliano Allegri, Igli Tare e Giorgio Furlani sono stati ospiti in un evento BMW, sponsor del Milan. Ecco le parole dell'allenatore rossonero riprese da Pianeta Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - VIDEO – Milan, le parole di Allegri, Furlani e Tare all’evento BMW | PM

In questa notizia si parla di: milan - parole - allegri - furlani

Coppa Italia, finale Milan-Bologna: le parole di Simonelli e Malagò | VIDEO - Alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, i Presidenti Ezio Simonelli e Giovanni Malagò condividono le loro impressioni.

Giorgio Furlani ha inaugurato la nuova stagione del Milan con parole cariche di ambizione: «Si riparte, la scorsa è andata». Ai microfoni di Milan TV, l’ad rossonero ha ribadito l’obiettivo: essere competitivi per vincere tutto Vai su Facebook

Furlani: Ci lasciamo la scorsa stagione alle spalle. L'obiettivo quest'anno è tornare ad essere competitivi e vincere. Forza Milan, sempre; Milan, Furlani lancia la sfida: “Vogliamo vincere tutto nella nuova stagione”; Tare, Furlani, Allegri: un Milan sempre più unito punta a ripartire subito.

Milan, via all'era Allegri con il primo allenamento: fischi per Furlani e Scaroni, assenti Maignan ed Emerson, salta il Trofeo Berlusconi - Allegri, in diretta la prima conferenza al Milan di oggi: «Sono entusiasta, a marzo vediamo dove siamo... Secondo informazione.it

Allegri riaccende il Milan - Il tecnico tornato "nell'affascinante mondo conosciuto con Berlusconi e Galliani" non fa promesse. Segnala msn.com