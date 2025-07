Milan Allegri | C’è molto da lavorare Furlani | Partiamo per vincere Tare … | PM

Nel cuore di un evento esclusivo BMW, sponsor del Milan, si sono incontrati Massimiliano Allegri, Igli Tare e Giorgio Furlani. Tre figure di spicco, uniti dalla passione per il calcio e dall’ambizione di vincere. Tra strategie, sfide e progetti futuri, i loro discorsi rivelano molto di più di semplici parole: sono la promessa di un futuro brillante per il Milan. Scopri cosa hanno condiviso in questa occasione imperdibile.

Massimiliano Allegri, Igli Tare e Giorgio Furlani sono stati ospiti in un evento BMW, sponsor del Milan. Ecco le parole dei tre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri: “C’è molto da lavorare”. Furlani: “Partiamo per vincere”. Tare … | PM

In questa notizia si parla di: milan - allegri - furlani - tare

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Milan, Furlani e Tare vorrebbero dare ad Allegri almeno un terzino prima della partenza per la tournée asiatica Vai su X

Tare, Furlani, Ibrahimovic e Moncada hanno seguito da bordo campo il primo allenamento della stagione del Milan di Allegri (via @anto.vitiello e @antonello__gioia) Vai su Facebook

Furlani: 'Tare e Allegri sono gli uomini giusti per il Milan'; Furlani: Tare e Allegri pilastri del cambiamento. Ma questa non è una rivoluzione; Tare, Furlani, Allegri: un Milan sempre più unito punta a ripartire subito.

Allegri pensa già al 2026: ha chiesto a Tare il super colpo a zero - Il Milan pensa già al prossimo anno e al regalo da fare ad Allegri: colpo a costo zero di Tare, l'idea c'è già ... Lo riporta milanlive.it

Mercato Milan, Furlani dà il via libera a Tare e Allegri - Mercato Milan, Giorgio Furlani è pronto a concedere un grosso budget per l’investimento sulla punta: tutti i nomi sul piatto Il calciomercato Milan è al centro di un fermento significativo in vista de ... Come scrive milannews24.com