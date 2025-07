Tangenziale di Napoli allarme colombi per i guidatori | la risposta della società

Automobilisti e scooteristi in transito sulla tangenziale di Napoli, attenzione ai pericoli causati dalla caduta di materiali in decomposizione, in particolare nel tratto verso l’uscita di Agnano. L’allarme, sollevato dall’avvocato Fabio Procaccini, mette in luce le problematiche di sicurezza legate alle misure adottate dalla Società Tangenziale. La rete anti-intrusione, infatti, si è rivelata essere...

Tempo di lettura: 2 minuti “Automobilisti e Scooteristi, attenzione alla caduta di materiale in decomposizione” in Tangenziale, verso l’uscita di Agnano. L’allarme è lanciato dal’avvocato Fabio Procaccini, cittadino attivo in tante iniziative. “ La Società Tangenziale – spiega -, con l’evidente e comprensibile obiettivo di non far nidificare i colombi, ha installato una rete anti intrusione”. Tuttavia la struttura “di fatto, si è rivelata essere una micidiale trappola mortale”. Procaccini allega alcune foto, dove si scorgono i volatili in evidente difficoltà. “I colombi riescono ad entrare ma – afferma Procaccini – non ad uscire e dopo lunghe ore di agonia, muoiono di fame e sete”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tangenziale di Napoli, allarme colombi per i guidatori: la risposta della società

In questa notizia si parla di: tangenziale - allarme - napoli - colombi

“Autostrada e tangenziale sature, non possiamo aspettare”: Priolo lancia l’allarme sul sassante - Le autostrade e le tangenziali sono congestionate, e l’assessora regionale ai Trasporti, Irene Priolo, lancia un allarme sul Sassante.

Tangenziale di Napoli, allarme colombi per i guidatori: la risposta della società.

Tangenziale Napoli, è allarme: a pezzi i bulloni del viadotto - Il Mattino - Tangenziale Napoli, è allarme: a pezzi i bulloni del viadotto. Da ilmattino.it

Panico sulla Tangenziale di Napoli, fumo invade Galleria: la gente ... - Panico sulla Tangenziale di Napoli per un allarme incendio ad un'auto all'interno della Galleria Camaldoli. fanpage.it scrive