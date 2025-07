Lucca-Napoli De Laurentiis non molla | mossa delle ultime ore

Il mercato del Napoli si infiamma, con De Laurentiis deciso a non mollare e a sorprendere i tifosi. Dopo aver sondato Darwin Nunez, la strategia si sposta su Lorenzo Lucca dell’Udinese, tra le ultime mosse del presidente per rinforzare l’attacco. La sfida ora è fare la scelta giusta, in un contesto di grande movimento e aspettative crescenti. La decisione finale potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione partenopea, lasciando i supporter in trepidante attesa.

Il Napoli insiste per Lucca: arriva la mossa del presidente De Laurentiis, è successo nelle ultime ore. Il mercato del Napoli continua ad essere piuttosto movimentato per quanto riguarda le piste per l'attacco. Il club è chiamato ad una scelta sulla prima punta, con due nomi sondati: Darwin Nunez del Liverpool e Lorenzo Lucca dell'Udinese. Manna è chiamato a prendere rapidamente una decisione, in considerazione del contemporaneo interesse dell'Atalanta per Lucca. I buoni rapporti fra Napoli e Udinese potrebbero creare una sorta di corsia preferenziale a favore del club azzurro, ma chiaramente l'attesa non potrà durare all'infinito.

