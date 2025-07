Francesco Bellini morto l’ex patron dell’Ascoli | arresto cardiaco dopo una gita in Alaska

Una notizia che ha scosso il mondo dello sport e degli affari: Francesco Bellini, ex patron dell’Ascoli e figura di spicco nel panorama industriale farmaceutico italiano, si è spento all’età di 77 anni a Calgary, dopo un grave arresto cardiaco. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo lascito resterà indelebile. La sua storia rimarrà un esempio di passione, dedizione e leadership.

Ascoli, 10 luglio 2025 – Questa sera (in tarda mattinata in Canada) si è spento, a 77 anni, a Calgary, l’ex presidente bianconero Francesco Bellini. La notizia è stata diffusa in serata dall'Ascoli calcio. L’industriale farmaceutico, Cavaliere del Lavoro, un paio di giorni fa era stato colpito da un grave malore, che non gli ha lasciato scampo. Si trovava a Calgary, quando è andato in arresto cardiocircolatorio. I soccorsi hanno impiegato tempo ad arrivare e la mancanza di ossigeno al cervello ha prodotto danni irreversibili. I medici hanno quindi dichiarato la morte cerebrale. Tenuto in vita meccanicamente per alcune ore, Bellini è deceduto nella tarda serata italiana di questo giovedì 10 luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Francesco Bellini, morto l’ex patron dell’Ascoli: arresto cardiaco dopo una gita in Alaska

