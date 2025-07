Rivolta nel carcere di Rieti | sala ricreativa in fiamme sei agenti feriti

Tensione alle stelle nel carcere di Rieti, dove una rivolta ha devastato la sala ricreativa, lasciando cinque agenti feriti e uno preso a testate. Un episodio che scuote l’intera comunità e solleva importanti interrogativi sulla sicurezza penitenziaria. Ma cosa ha scatenato questa crisi e quali sono le conseguenze? Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

I detenuti del carcere di Rieti hanno dato alle fiamme la sala ricreativa. Cinque agenti sono rimasti intossicati, uno è stato preso a testate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: carcere - rieti - sala - ricreativa

No alla misura alternativa per un 60enne arrestato a Rieti, deve scontare la pena in carcere: le motivazioni - Un uomo di 60 anni arrestato a Rieti per truffa si oppone alla misura alternativa, sostenendo che la revoca del decreto di sospensione dell'ordine di carcerazione richieda un’attenta valutazione delle motivazioni.

Rivolta nel carcere di Rieti, sala ricreativa in fiamme: 6 agenti penitenziari in ospedale; Rivolta nel carcere di Rieti, in fiamme la sala ricreativa: sei agenti penitenziari in ospedale; Rivolta nel carcere di Rieti: sala ricreativa in fiamme, sei agenti feriti.

Rivolta nel carcere di Rieti: sala ricreativa in fiamme, sei agenti feriti - I detenuti del carcere di Rieti hanno dato alle fiamme la sala ricreativa. Da fanpage.it

Rivolta nel carcere di Rieti: in fiamme la sala ricreativa.5 agenti intossicati - «Colpa del sovraffollamento» Secondo la Fns Cisl Lazio il sovraffollamento attualmente è di 198 detenuti. Scrive rainews.it