Trump invierà a Kiev 300mln munizioni

In un gesto che scuote gli equilibri globali, l'ex presidente Trump utilizza per la prima volta i poteri di emergenza degli Stati Uniti per inviare 300 milioni di dollari in munizioni all'Ucraina. Una decisione improvvisa che segue il blocco temporaneo degli aiuti militari, alimentando tensioni e interrogativi sul futuro del sostegno internazionale. Mentre il mondo osserva attentamente, solo pochi giorni fa Trump aveva anticipato l'intenzione di...

23.18 Il presidente Usa Trump, ricorrerà per la prima volta ai poteri di emergenza per inviare munizioni all'Ucraina, per un valore stimato di 300 milioni di dollari. Lo riferisce l'agenzia Reuters, citando fonti vicine all'amministrazione. La decisione arriva dopo il temporaneo blocco degli aiuti militari da parte di Washington, motivato da preoccupazioni legate alle scorte. Solo pochi giorni fa, Trump aveva anticipato l'intenzione di rafforzare il sostegno armato a Kiev interrotto dallo stesso Trump. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: trump - kiev - munizioni - invierà

