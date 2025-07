Lione il peggio è alle spalle | ecco come Michele Kang ha riportato la squadra in Ligue 1

Dopo mesi di incertezze e battaglie legali, il Lione torna nel massimo campionato francese grazie alla determinazione della nuova dirigenza e a una strategia vincente. Michele Kang ha guidato con coraggio la squadra oltre le difficoltà, riportando entusiasmo e speranza ai tifosi. È un nuovo inizio per il club, pronto a riscrivere il proprio destino in Ligue 1. La rinascita è servita: ora, il campo aspetta solo di essere conquistato.

Il Lione è di nuovo in Ligue 1 dopo aver vinto il ricorso contro la retrocessione d’ufficio: ecco la strategia della nuova dirigenza La tempesta è finalmente alle spalle e il Lione può tornare a respirare: la squadra, inizialmente retrocessa in Ligue 2 il 24 giugno scorso dalla DNCG (l’organo di controllo finanziario del calcio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lione, il peggio è alle spalle: ecco come Michele Kang ha riportato la squadra in Ligue 1

In questa notizia si parla di: ligue - lione - spalle - ecco

Clamoroso in Francia, Lione retrocesso in Ligue 2: cosa è successo - Una notizia sconvolgente scuote il calcio francese: l’Olympique Lione, storico club di Ligue 1, è stato ufficialmente retrocesso in Ligue 2 a causa di gravi problemi finanziari.

Da Romano a Mannini: ecco i baby convocati CORRIERE DELLO SPORT Alessandro Romano, Mattia Mannini e Filippo Reale. Ma non solo. Gasperini ha già studiato i profili delle stelle della Roma Primavera facendosi inviare schede e report dettagliati. Ora, Vai su Facebook

Milan, pronto un rinforzo baby in difesa; Ranking Uefa stagionale, che balzo dell'Inter: è quinta, prima delle italiane. La Juve? Fuori dalla top 10...; Serie A, addio alle maglie numero 88: pronta la rivoluzione, ecco il motivo.

Lione in Ligue 1, vinto il ricorso: ecco come ha evitato la Serie B del campionato francese - «Il Lione accoglie con favore la decisione odierna della DNCG di mantenere il Club in Ligue 1. Lo riporta msn.com

Clamoroso Lione, riammesso in Ligue 1: accolto il ricorso - La Commissione d'appello del DNCG ha annullato la decisione presa in primo grado e ha deciso di limitare l'ammontare degli stipendi e dei trasferimenti al bilancio ... Riporta tuttosport.com