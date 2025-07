Napoli tra gli under 40 di Fortune brilla Martina Pagliuca

Napoli si mette in luce grazie a Martina Pagliuca, brillante ricercatrice di soli 33 anni al Pascale, tra i talenti under 40 selezionati da Fortune Italia. Riconosciuta per il suo impegno e innovazione nel campo della ricerca, Martina incarna il futuro della scienza e dell’economia del nostro Paese. Ogni anno, il magazine celebra le menti più promettenti: un tributo alla passione, alla dedizione e alle idee che fanno grande l’Italia.

Martina Pagliuca, 33 anni, giovane ricercatrice del Pascale, è tra i talenti under 40 selezionati da Fortune Italia. Ogni anno il magazine che tratta di economia globale esce in edicola con il. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, tra gli under 40 di Fortune brilla Martina Pagliuca

In questa notizia si parla di: under - fortune - martina - pagliuca

Del Toro, sette anni in Repubblica. Le fortune al Giro partono dal Titano - Isaac Del Toro, primo messicano a indossare la Maglia Rosa nel Giro d’Italia, ama sfidare le salite di San Marino più delle luci di Ensenada, sua città natale.

Una brillante stella nel panorama della ricerca oncologica italiana, Martina Pagliuca, giovane ricercatrice dell'Istituto dei Tumori di Napoli, è stata recentemente riconosciuta tra i 40 ricercatori under 40 selezionati dalla rivista Fortune Italia. Questo prestigioso ri Vai su Facebook

Una brillante stella nel panorama della ricerca oncologica italiana, Martina Pagliuca, giovane ricercatrice dell'Istituto dei Tumori di Napoli, è stata recentemente riconosciuta tra i 40 ricercatori under 40 selezionati dalla rivista Fortune Italia. Vai su X

Martina Pagliuca, chi è il talento del Pascale tra gli under 40 di Fortune; Giovane ricercatrice del Pascale tra i talenti under 40 selezionati da Fortune; Giovane ricercatrice del Pascale tra i talenti under 40 selezionati dalla rivista Fortune a livello nazionale.

Napoli, tra gli under 40 di Fortune brilla Martina Pagliuca - Martina Pagliuca, 33 anni, giovane ricercatrice del Pascale, è tra i talenti under 40 selezionati da Fortune Italia. Come scrive ilmattino.it

Martina Pagliuca, chi è il talento del Pascale tra i talenti under 40 di Fortune - Una brillante stella nel panorama della ricerca oncologica italiana, Martina Pagliuca, giovane ricercatrice dell'Istituto dei Tumori di Napoli, è stata recentemente riconosciuta tra i ... Si legge su msn.com