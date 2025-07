Ferrero si mangia anche Kellogg

Ferrero amplia i suoi orizzonti: il colosso di Alba ha annunciato l’acquisizione di Kellogg’s, gigante americana dei cereali, per circa 3,1 miliardi di dollari. Un’operazione strategica che segna un nuovo capitolo per il gruppo, rafforzando la sua presenza nel settore alimentare globale. Scopri come questa mossa potrebbe rivoluzionare il mercato e cosa comporta per i consumatori di tutto il mondo. Continua a leggere.

Il gruppo di Alba ha annunciato l’acquisizione, per circa 3,1 miliardi di dollari, della società americana attiva nel settore dei cereali per la prima colazione. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ferrero si «mangia» anche Kellogg

Media, il gruppo Ferrero pronto ad acquisire la statunitense Kellogg per 3 miliardi - Il Gruppo Ferrero di Alba si prepara a fare un grande passo nel mercato globale, con una potenziale acquisizione da 3 miliardi di dollari della statunitense Kellogg, famosa per i cereali lavorati.

Ferrero mangia Kellogg, è ufficiale. Lo storico gruppo italiano fondato 80 anni fa ad Alba tra le Langhe del Piemonte acquisirà per un valore di 3 miliardi e 100 milioni di dollari il colosso americano che produce i cereali che a colazione molti di noi mangiano. Ir Vai su X

Ferrero si mangia i cereali per la colazione Kellogg: operazione da 3,1 miliardi per crescere negli Usa; Colazione made in Usa per Ferrero: via libera all’acquisto di WK Kellogg; Ferrero si mangia i cereali WK Kellogg.

Morning Glory. Ferrero compra Kellogg, Nutella mangia Corn Flakes: un matrimonio fra marchi iconici - È fine Ottocento quando nasce l'azienda americana, l'invenzione dei cereali integrali per ridurre il desiderio sessuale nei più giovani. Riporta huffingtonpost.it

Morning Glory. Ferrero compra Kellogg's, Nutella mangia Corn Flakes: un matrimonio fra marchi iconici (di L. Santucci) - Giovanni Ferrero è consapevole che l’ingresso nella famiglia di Kellogg's rappresenta un qualcosa di più di un accordo commerciale. Scrive informazione.it