Stankovic vicino l’addio all’Inter! Il Club Brugge va avanti – SI

Aleksandar Stankovic si prepara a salutare l’Inter, con il Club Brugge che avanza decisa nella trattativa. Dopo una stagione brillante con il Lucerna, il centrocampista potrebbe diventare una delle cessioni più strategiche dell’Inter in questa sessione di mercato. La sua esperienza e talento continuano a catturare l’attenzione dei club europei, aprendo nuovi orizzonti per la carriera di Stankovic. Una svolta che potrebbe influenzare significativamente il futuro dei nerazzurri.

Aleksandar Stankovic lascerà presto l’Inter per andare in Belgio. Il Club Brugge va avanti nella trattativa per il centrocampista, le ultime da Gianluigi Longari su Sportitalia. LA STORIA – Aleksandar Stankovic potrebbe diventare un’altra delle cessioni ottime dell’ Inter in questa sessione di mercato. Il centrocampista ha chiuso questa stagione da migliore del Lucerna in Svizzera ed è un giocatore davvero interessante per il contesto internazionale. Con Cristian Chivu ha già giocato e lo ha fatto da capitano con la Primavera nell’anno peggiore del romeno sulla panchina dell’ultima squadra del settore giovanile. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Stankovic, vicino l’addio all’Inter! Il Club Brugge va avanti – SI

