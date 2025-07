Calciomercato Esposito va al Cagliari | accordo a un passo

Il calciomercato è in fermento e l’attenzione ora è tutta rivolta a Sebastiano Esposito, che si avvicina al Cagliari con un accordo ormai a un passo. Dopo una stagione memorabile, tra il brillante inizio con l’Empoli e l’exploit di Pio con lo Spezia, la famiglia Esposito si prepara a vivere un’altra avventura nel mondo del calcio. La prossima tappa promette emozioni intense e nuovi traguardi.

L'accordo è a un passo: Esposito è molto vicino al trasferimento al Cagliari. L'ultima stagione è stata molto speciale per la famiglia Esposito. Prima l'ottima prima parte di annata di Sebastiano con l' Empoli, andato a segno per 10 volte (8 in campionato e due in Coppa Italia) tra fine settembre e fine gennaio, e poi l'exploit di Pio con lo Spezia. Il più piccolo dei fratelli Esposito, di gol ne ha segnati 19 mentre di assist ne ha serviti tre. Un rendimento che ha convinto l' Inter ha portarlo negli Stati Uniti per il Mondiale per Club dove si è tolto la soddisfazione di segnare anche il suo primo gol con la Prima Squadra nerazzurra, club in cui ha militato sin da bambino, contro il River Plate.