Allarme per Djokovic il tennista serbo salta l’allenamento alla vigilia della semifinale con Sinner a Wimbledon

L’atmosfera a Wimbledon si fa sempre più tesa: Novak Djokovic, grande favorito, ha improvvisamente saltato l’allenamento cruciale alla vigilia della semifinale contro Jannik Sinner. Dopo una caduta spettacolare nei quarti di finale, cresce l’ansia tra tifosi e addetti ai lavori, mentre il serbo tenta di recuperare da un infortunio che potrebbe influenzare l’esito del match. La sfida tra i due campioni si prepara a scrivere un nuovo capitolo di questa emozionante edizione.

Cresce la preoccupazione Novak Djokovic alla vigilia della semifinale di Wimbledon contro Jannik Sinner. Il tennista serbo ha cancellato la sua sessione di allenamento pomeridiana prevista all’Aorangi Park, il giorno dopo la brutta caduta avvenuta durante il match vinto contro l’italiano Flavio Cobolli nei quarti di finale. Proprio al secondo match point, Nole è scivolato sull’erba, riuscendo comunque a chiudere l’incontro nei due punti successivi. La sessione di allenamento, prevista tra le 13 e le 15 ora locale, è stata prima posticipata poi definitivamente annullata come confermato dall’All England Club. 🔗 Leggi su Open.online

