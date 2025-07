Carceri | rivolta in istituto a Rieti sei agenti in ospedale

Una grave rivolta scuote il carcere di Rieti, con fiamme nella sala ricreativa e sei agenti feriti e trasportati in ospedale. La causa principale? Sovraffollamento e carenza di personale, denuncia Fns Cisl Lazio, evidenziando una situazione critica che mette a rischio la sicurezza e i diritti di chi lavora e si trova dietro le sbarre. È ora di affrontare con decisione questa emergenza carceraria.

Torino, 10 lug. (LaPresse) – Tensione nel carcere di Rieti, dove una rivolta ha causato il ricovero di alcuni agenti. Lo riferisce Fns Cisl Lazio, denunciando “sovraffollamento e carenza di personale”. Nella sala ricreativa si sono sviluppate delle fiamme. Sei agenti penitenziari sono stati trasportati in ospedale. Nella casa circondariale, riporta ancora Fns Cisl Lazio, attualmente sono presenti 493 detenuti rispetto ai 295 che l’istituto potrebbe ospitare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Carceri: rivolta in istituto a Rieti, sei agenti in ospedale

