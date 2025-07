Esplosione Roma | indagato autista camion cisterna Gpl

Un drammatico incidente scuote Roma: l’esplosione di una cisterna di GPL durante un’operazione di scarico ha causato gravi conseguenze, portando all’iscrizione nel registro degli indagati dell’autista coinvolto. La procura ipotizza reati gravissimi, tra cui omicidio colposo e disastro. La vittima, a seguito delle ustioni riportate, ha purtroppo perso la vita, lasciando la città sotto shock e con molte domande senza risposta.

Roma, 10 lug. (LaPresse) – La procura della Repubblica di Roma ha iscritto sul registro degli indagati l’autista della cisterna che venerdì scorso è esplosa durante l’operazione di scarico di gas Gpl, nella stazione di servizio in via del Gordiani a Roma. Secondo quanto apprende LaPresse, le ipotesi di reato formulate dalla procura sono omicidio colposo, disastro colposo e lesioni gravi. Ieri notte a seguito delle gravi ustioni riportate è morto Claudio Ercoli, di 67 anni, responsabile della stazione di servizio. L’uomo indagato si chiama Mauro B. ed è impiegato come autista nella società ‘Ecogasauto srl’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Esplosione Roma: indagato autista camion cisterna Gpl

