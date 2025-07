Carcere di Rieti in fiamme detenuti in rivolta | agente preso a testate

Una grave rivolta ha scosso il carcere di Rieti, con i detenuti che hanno dato fuoco alla sala ricreativa e causato una vasta diffusione di fumo nell’intero istituto. Sei agenti di polizia penitenziaria sono rimasti feriti, cinque ricoverati per intossicazione e uno aggredito con una testata. La Fns Cisl Lazio denuncia un episodio che evidenzia le crescenti tensioni e la fragile situazione nelle carceri italiane.

Una grave rivolta ha scosso il carcere di Rieti, portando alla distruzione della sala ricreativa, data alle fiamme dai detenuti, e a un'ampia propagazione di fumo che ha invaso tutte le sezioni dell'istituto. L'incidente ha causato il ferimento di sei agenti di polizia penitenziaria, cinque dei quali ricoverati per intossicazione da fumo e uno aggredito con una testata al volto. La denuncia arriva dalla Fns Cisl Lazio, che sottolinea ancora una volta le criticità strutturali e di personale che affliggono il sistema carcerario italiano. La crisi del sovraffollamento. Il sovraffollamento carcerario è una piaga che affligge le nostre prigioni, e Rieti ne è un esempio lampante.

