Polemica per lo scontrino da 923 euro a Ponza le critiche al ristoratore per il prezzo dell' aragosta

Una recente polemica a Ponza ha acceso i riflettori su un conto da 923 euro per un pranzo al ristorante, scatenando critiche sulla trasparenza dei prezzi. Il ristoratore Coppa ha spiegato che l’aragosta, scelta dai clienti, non seguiva il prezzo standard al chilogrammo. Ma questa vicenda solleva interrogativi: quanto è giusto pagare per un’esperienza gastronomica di lusso? La questione invita a riflettere sui limiti e le responsabilità nel mondo della ristorazione.

Un antipasto, quattro primi, acqua e vino al prezzo di 225 euro a persona. Tanto è costato pranzare vista mare, sabato scorso a Ponza, a quattro persone. Per un totale di 923 euro. Lo scontrino del ristorante “Il Rifugio dei naviganti”, nella zona di Sant’Antonio, Vai su Facebook

Scontrino da 1.000 euro a Ponza, cosa dice la legge sui prezzi al ristorante - Torna la polemica sugli scontrini pazzi: la legge è estremamente chiara nello stabilire gli obblighi dei ristoratori e i diritti dei clienti ... Si legge su quifinanza.it