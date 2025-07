Osimhen Galatasaray anche il calciatore esce allo scoperto! Rivelata la sua volontà relativa al suo futuro La decisione finale!

Victor Osimhen ha finalmente rotto il silenzio, esprimendo chiaramente la sua volontà di trasferirsi al Galatasaray. La decisione del centravanti del Napoli apre un nuovo capitolo nel calciomercato estivo, alimentando entusiasmo e aspettative tra tifosi e addetti ai lavori. Ora, tutto è nelle mani delle dirigenze per definire il suo futuro e portare a termine questa trattativa che potrebbe rivoluzionare le sorti del club turco e della carriera dell’attaccante nigeriano.

Osimhen Galatasaray, l’attaccante del Napoli ha espresso la sua volontà: vuole vestire la maglia del club turco. La situazione di Victor Osimhen continua a tenere banco nel calciomercato estivo. Il centravanti nigeriano, da tempo nel mirino del Galatasaray, ha confermato la sua preferenza per il club turco, come rivelato dal giornalista Alfredo Pedullà su X. Secondo le ultime indiscrezioni, Osimhen ha ribadito la sua volontà di trasferirsi in Turchia. Si tratta di un segnale che potrebbe spingere la trattativa verso una conclusione imminente. Tuttavia, le difficoltà non sono mancate, e la trattative è ancora in fase di stallo, con il Napoli che continua a mantenere alta la posta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com