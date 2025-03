Sport.quotidiano.net - Pallamano. Ariosto a Cassano Magnago, se vince fa un passo deciso nella zona playoff

Si torna in campo. Dopo la lunga sosta per la disputa della Coppa Italia, riprende il massimo campionato di serie A1 femminile, con l’Securfox, impegnato sul difficile campo del, con fischio d’inizio fissato per le 18,30. Trasferta sicuramente impegnativa per le estensi, con le varesine che sopravanzano la formazione ferrarese di tre lunghezze, occupando attualmente la quarta posizione in classifica, ovvero l’ultima utile per partecipare aivalidi per l’assegnazione del titolo di campione d’Italia. Punti in palio che valgono doppio, quindi, per una partita dai contorni decisamente interessanti. Espugnando il campo lombardo per l’si aprirebbero scenari davvero importanti, potendo affrontare il rush finale della stagione con appena un punto da rimontare, dallascudetto; viceversa se fossea conquistare l’intera posta in palio, per le ferraresi si dovrà quasi sicuramente riporre nel cassetto ogni sogno di gloria: "Vero – conferma la capitana Katia Soglietti –, si tratta di una sfida decisamente importante per noi.