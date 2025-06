Che ruolo può avere Balzaretti alla Roma con Massara direttore sportivo al posto di Ghisolfi

Federico Balzaretti potrebbe sorprendere tutti assumendo un ruolo chiave nella Roma, affiancando Frederic Massara e contribuendo a plasmare il futuro giallorosso. La sua esperienza e passione potrebbero rappresentare la svolta tanto attesa per il club, rafforzando la strategia di una squadra sempre più competitiva. Scopriamo insieme quale potrebbe essere il suo nuovo impatto sul progetto romanista.

Federico Balzaretti potrebbe avere un altro ruolo strategico alla Roma al fianco di Frederic Massara a un passo dal diventare nuovo direttore sportivo dei giallorossi.

Sky: uno tra Massara, Balzaretti e Burdisso per il ruolo di ds: chi è in pole

Per il ruolo di ds la Roma punta a Massara, Balzaretti o Burdisso - Sky: uno tra Massara, Balzaretti e Burdisso per il ruolo di ds: chi è in pole MASSARA BALZARETTI BURDISSO – Per la prossima stagione la Roma dovrà fare a meno di Ghisolfi nel ruolo di dirigente sporti ...

Roma, Ranieri richiama un grande ex: sarà il nuovo ds – Sky - Il tema caldo in casa Roma, sistemata la situazione allenatore, riguarda adesso la figura del nuovo direttore sportivo.