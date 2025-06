Obiettivo Luna 2030 Così Pechino accelera sullo sviluppo del suo programma spaziale

La corsa verso la Luna entro il 2030 si infiamma, e Pechino accelera con decisione sul suo ambizioso programma spaziale. Il recente test di “pad abort” del veicolo Mengzhou rappresenta un passo cruciale per garantire la sicurezza degli astronauti durante le missioni. Tutto è andato come previsto, segnando un altro traguardo nel percorso della Cina verso le stelle, dimostrando che la conquista dello spazio è ormai a portata di mano.

La Cina ha compiuto un altro passo nel suo programma spaziale. Alle 12:30 del 17 giugno, ora di Pechino, dal centro di Jiuquan è stato eseguito con successo un test di “pad abort” del nuovo veicolo spaziale con equipaggio Mengzhou. Il test ha riguardato la simulazione di un’avaria in fase di lancio e aveva l’obiettivo di verificare il corretto funzionamento delle procedure di sicurezza per gli occupanti in caso di emergenza. Tutto è andato come previsto. Il modulo ha preso quota, si è separato dal razzo, ha aperto i paracadute, ha attivato gli airbag e ha concluso l’operazione con un atterraggio morbido. 🔗 Leggi su Formiche.net