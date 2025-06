doppia curva condannati a dieci anni i capi ultras di inter e milan beretta e lucci risarciti club e lega serie a

Una svolta significativa scuote il mondo del calcio italiano: i vertici ultras di Inter e Milan, Beretta e Lucci, condannati a dieci anni per gravissimi reati legati alla maxi-inchiesta Doppia Curva. La sentenza della giudice Mongiardo rappresenta un passo importante nella lotta contro la violenza negli stadi, con club e Lega Serie A che ottengono anche un risarcimento. Un risultato che potrebbe segnare l’inizio di un nuovo capitolo nel calcio pulito e responsabile.

Prima tornata di condanne per la maxi-inchiesta Doppia Curva, che ha falcidiato i vertici delle curve di Milan e Inter. Per uno dei tanti filoni dell’indagine, ieri, la giudice per l’udienza preliminare di Milano, Rossana Mongiardo, ha condannato a 10 anni di reclusione Luca Lucci, capo ultras della Curva Sud del Milan, e Andrea Beretta, ex leader della Curva Nord interista e oggi collaboratore di giustizia. La sentenza, emessa con rito abbreviato, riguardava il filone d’indagine sulle infiltrazioni della criminalitĂ organizzata nelle tifoserie milanesi. Pene pesanti per Lucci e Beretta. Lucci era imputato per associazione per delinquere e rispondeva anche del tentato omicidio dell’ultrĂ Enzo Anghinelli. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it