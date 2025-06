Barricata in casa a Marina di Ginosa mentre l' ex cerca di sfondare la porta militari intervengono in extremis

Una barricata in casa a Marina di Ginosa ha scatenato un intervento dei Carabinieri, che sono intervenuti in extremis per fermare l’ex che cercava di sfondare la porta. L'episodio, culminato con l’arresto di un uomo di 40 anni per minacce e maltrattamenti in famiglia, evidenzia ancora una volta l’importanza della prontezza delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e tutela. La vicenda sottolinea come il coraggio e la professionalità possano fare la differenza in situazioni di emergenza.

Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Marina di Ginosa per minacce e maltrattamenti in famiglia. Intervento tempestivo dei Carabinieri.

