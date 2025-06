Il fondo USA che conquista l' Italia | 25 milioni a Jet HR per abolire la burocrazia

Un fondo statunitense fa il suo ingresso in Italia con una missione ambiziosa: eliminare la burocrazia e semplificare la vita alle aziende. Con un investimento di 25 milioni di euro a jet hour, il fondo Base10 sostiene la startup di Marco Ogliengo e Francesco Scalambrino, che punta a rivoluzionare il modo di lavorare nel nostro Paese. Una sfida che promette di cambiare le regole del gioco e aprire nuove strade di crescita.

La startup di Marco Ogliengo e Francesco Scalambrino attrae il primo investimento del fondo americano Base10 in Italia. L'obiettivo: facilitare il lavoro alle aziende. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il fondo USA che conquista l'Italia: 25 milioni a Jet HR per abolire la burocrazia

In questa notizia si parla di: fondo - italia - conquista - milioni

Italia e Mes: le tensioni sulla riforma del “Fondo salva-Stati” tornano al centro dell’Eurogruppo - Le tensioni sulla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes) riaffiorano nell'Eurogruppo, con la mancata ratifica da parte dell'Italia oggetto di accesi dibattiti.

Il 2 giugno 1946, l’Italia scelse la Repubblica. Il referendum non fu solo una scelta politica, ma anche una conquista civile: quel giorno, infatti, milioni di donne poterono votare per la prima volta. L’affluenza fu altissima, l’Italia non era più una monarchia e il suff Vai su Facebook

Il fondo USA che conquista l'Italia: 25 milioni a Jet HR per abolire la burocrazia; Sci di fondo - Johaug sulle perdite economiche di Trondheim 2025: “Scioccata. Ci sono cose che devono essere chiarite”; «I Luoghi del Cuore» conquista il cuore degli italiani: 2,3 milioni di voti per proteggere borghi, chiese e sentieri.

Il fondo USA che conquista l'Italia: 25 milioni a Jet HR per abolire la burocrazia - La startup di Marco Ogliengo e Francesco Scalambrino attrae il primo investimento del fondo americano Base10 in Italia. Come scrive repubblica.it

Fondo Italiano, primo closing a 230 milioni per il fondo di fondi Pei Tre - Il Fondo Italiano d’Investimento sgr ha concluso il primo closing della piattaforma del Fondo di Fondi Private Equity Italia Tre- Da milanofinanza.it