Maturità 2025 tutte le tracce della prova di italiano | Paolo Borsellino e i giovani Pasolini il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa la parola rispetto da un brano di Maccioni Telmo Pievani

La maturità 2025 si avvicina, portando con sé un'emozione palpabile tra studenti e insegnanti. La prima prova di Italiano, unica per tutti gli indirizzi, propone sette tracce pensate per mettere alla prova competenze, cultura e capacità di analisi. Tra temi storici, letterari e di attualità, si spazia da Paolo Borsellino a Pasolini, passando per capolavori come Il Gattopardo. Scopriamo insieme tutte le possibili tracce, per affrontare questa sfida con sicurezza e successo.

Maturità 2025 al via. La prima prova scritta di Italiano è comune a tutti gli indirizzi di studio. Le tracce sono messe a punto dal ministero dell'Istruzione e sono in tutto sette,.

Maturità 2025: ecco le possibili tracce della prima prova - Scopri le potenziali tracce dell'esame di maturità 2025, suddivise tra attualità, analisi del testo e argomentativo.

