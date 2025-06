Inzaghi | Dell’Inter mi mancherà tutto! Accuse ingiuste

Simone Inzaghi, nuovo tecnico dell’Al-Hilal, torna a parlare della sua esperienza all’Inter, tra accuse ingiuste e ricordi intensi. Alla vigilia dell’esordio nel Mondiale per Club, il tecnico italiano si apre in conferenza stampa, svelando emozioni e riflessioni profonde. Un capitolo difficile ma indimenticabile, che rimarrà nel cuore di chi ha creduto nel suo talento e nella sua passione. La sua storia continua, ma il suo legame con l’Inter resta vivo e forte.

Alla vigilia dell'esordio nel Mondiale per Club, Simone Inzaghi è tornato a parlare in conferenza stampa del suo addio con l'Inter. Simone Inzaghi, nuovo tecnico dell' Al-Hilal, in conferenza stampa, come mostrato da Sportmediaset, è tornato a parlare della separazione con l'Inter. Queste le parole del tecnico italiano: «Anche oggi ho ascoltato di tutto, come spesso è successo nei quattro anni che sono stato all'inter. Se questo è il prezzo da pagare per i miei quattro anni all'Inter, lo pago volentieri. È nulla in confronto dal bene che ho ricevfuto dal mondo Inter, dai tifosi, alla dirigenza fino ai calciatori.