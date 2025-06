Anche Tom Cruise avrà il suo Oscar | l' academy ha deciso di assegnargli l' Oscar 2026 alla carriera E non solo a lui

carriera, riconoscendo non solo il suo talento indiscusso ma anche l’impatto rivoluzionario che ha avuto nel mondo del cinema. È un traguardo che aspettavamo da tempo, un meritato tributo a un attore che ha scritto pagine indelebili nella storia dello spettacolo. Tom Cruise riceverà finalmente il suo Oscar, coronando una carriera straordinaria e ispiratrice.

Ci sono riconoscimenti che si aspettano per una vita. E questo è uno di quelli. Lo pensiamo tutti: era ora! Tom Cruise, il divo che ha trasformato le acrobazie impossibili in arte cinematografica, avrà finalmente il suo Oscar. A 35 anni dalla prima nomination agli Oscar – correva l’anno 1990 e la candidatura era quella per il Miglior attore protagonista per Nato il quattro luglio – l’Academy ha deciso di rimediare. Con l’ Oscar 2026 alla carriera che gli sarà consegnato il 16 novembre durante la cerimonia dei Governors Awards. E pensare che tutto è iniziato con un ragazzo che ballava in mutande . 🔗 Leggi su Amica.it