Chivu | Non abbiamo mai mollato! Poche energie ora le prove

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, trasmette fiducia e determinazione: nonostante le sfide, il suo messaggio è chiaro—mai mollare. Dopo il pari contro Monterrey, il tecnico ha sottolineato l’impegno della squadra nel mettere in pratica il piano di gioco, mantenendo alta la concentrazione e la grinta. Questo spirito di tenacia sarà fondamentale per affrontare le prossime sfide e raggiungere gli obiettivi stagionali. La strada è ancora lunga, ma l’Inter ha le carte in regola per risalire.

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, si è definito fiducioso sul percorso intrapreso dalla sua squadra. Queste sono le sue parole ai canali ufficiali del club dopo il pari con il Monterrey. ESORDIO – Cristian Chivu si è espresso così dopo Monterrey-Inter: «Abbiamo provato a fare ciò che avevamo preparato alzando il baricentro e mettendo pressione. Finché abbiamo avuto energie lo abbiamo fatto con intensità, siamo stati un po' lenti nella manovra. Abbiamo cercato di costruire, abbiamo avuto il pallino del gioco in mano ma siamo stati lenti ad andare da una parte all'altra. Ci è mancata cattiveria sotto porta, sono contento della prestazione e hanno dato il massimo di quello che avevano.

