Pasolini Tomasi Di Lampedusa ma anche social e Borsellino | inizia l’esame di maturità per 3.064 studenti Pescaresi

È il grande momento dell’esame di maturità, un rito che segna il passaggio tra l’adolescenza e il mondo adulto. Questa mattina, oltre 524.000 studenti italiani, tra cui 10.457 abruzzesi, si sono confrontati con la prima prova di italiano, affrontando autori come Pasolini, Tomasi di Lampedusa e Borsellino, ma anche temi sociali attuali. Un viaggio tra cultura, attualità e emozioni che dà il via a un percorso ricco di sfide e opportunità.

