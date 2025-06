Colpo di stato alla mafia criminale degli ultras con milizie private che hanno commissionato omicidi | 90 anni di prigione

Una svolta epocale scuote il mondo dello sport e della criminalità organizzata: un colpo di stato alla mafia degli ultras, con milizie private coinvolte in omicidi e violenze. La giustizia italiana ha finalmente pronunciato una condanna decisa, segnando una battuta d’arresto alle reti di potere che da decenni minacciano calcio e società. Questi eventi ci spingono a riflettere sulla lotta contro le mafie e sull’importanza di un impegno collettivo per la legalità.

Il giudice didattico di Milano, Rossana Mongiardo ha condannato a Luca Lucci leader degli ultras della curva Sud di Milano, già Andrea Beretta ex leader di Inter Curva Nord e ora collaboratore di giustizia, a 10 anni di carcere. La sentenza, emessa dalla procedura abbreviata nel Giudizio noto come "Curva" Dopia " nel San Vito Bunker Room si riferisce a una delle linee di indagine sul crimine organizzato nei fan di Milanese. Ho una sete di sangue che solo Dio sa Luca 'Il Toro' Lucci Luca 'Il Toro' Lucci, è stato accusato di associazione per commettere crimini e Tentativo di Ultra Enzo Anghinelli.

