Domani sera su Sky Documentaries alle 21.15, immergiti nella straordinaria storia di Madonna prima della celebrità, in "Becoming Madonna". Un viaggio tra sogni, ambizione e determinazione, che rivela i primi passi di una delle icone più influenti al mondo. Con interviste esclusive e immagini d’epoca, scopri come una giovane con soli 35 dollari a New York sia diventata la regina del pop. Non perdere questa affascinante narrazione della sua ascesa.

V a in onda domani 18 giugno su Sky Documentaries alle 21.15 (e on demand e in streaming anche su NOW) Becoming Madonna. Storia degli anni che hanno portato all’esplosione mondiale della popstar, i primi passi, l’ambizione, la visione chiara del proprio valore, i famosi 35 dollari con cui arrivò a New York. Leggi anche › La vita di Madonna in una serie tv su Netflix: al via il progetto curato da Shawn Levy Attraverso interviste esclusive, registrazioni inedite e filmati d’archivio rari e mai visti prima, il documentario racconta dalla perdita della madre quando Madonna aveva solo cinque anni, al suo arrivo a New York nel 1978 a diciannove anni come ballerina squattrinata del Michigan. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - “Becoming Madonna”: su Sky la popstar prima della fama

