il festival di castrocaro torna in rai dopo 4 anni

A quattro anni di distanza dall'ultima volta, il Festival di Castrocaro torna ufficialmente in Rai. La finale della 67esima edizione, prevista per domenica 29 giugno 2025 dalla Piazza d'Armi di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì-Cesena), segna il ritorno sulla TV pubblica dello storico concorso canoro. Come nel 2021, la rete sarĂ Rai 2 e la serata non dovrebbe essere trasmessa in diretta. Quest'anno in giuria di qualitĂ ci sarĂ il Maestro Beppe Vessicchio insieme all'ormai onnipresente Serena Brancale e Clementino. Castrocaro 2025: in gara anche la vincitrice di The Voice Kids. Sono dieci i concorrenti scelti per partecipare alla finale di Castrocaro 2025.