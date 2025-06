LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | tra poco gli ottavi degli spadisti Sfida all’Estonia

L’attesa per i Campionati Europei di Scherma 2025 è alle stelle: tra poco gli ottavi degli spadisti italiani si sfideranno in emozionanti match, a partire dall'estone. Non perdere nemmeno un istante: clicca qui per aggiornare la diretta in tempo reale e scoprire chi avrà la meglio nel medagliere di questa coinvolgente competizione europea. La sfida è aperta, il pubblico è pronto: l’azione sta per iniziare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI SCHERMA 9.58 Stando all’orario indicato nel tabellone, la sfida dell’Italia dovrebbe cominciare alle 10:20, ma non è escluso un anticipo. 9.55 Cresce dunque l’attesa per la spada maschile azzurra, ormai vicina al debutto. 9.52 Questo dunque il quadro degli ottavi di finale di spada maschile UNGHERIA-GRAN BRETAGNA OLANDA-POLONIA ISRAELE-GERMANIA AIN-REPUBBLICA CECA ITALIA- ESTONIA DANIMARCA-SVIZZERA UCRAINA-SPAGNA SVEZIA FRANCIA 9.49 Passano anche gli atleti neutrali indipendenti (AIN), i quali hanno regalato la Finlandia per 41-33. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: tra poco gli ottavi degli spadisti. Sfida all’Estonia

