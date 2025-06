Teresa Sommario uccisa a colpi d’accetta | fermato il figlio 21enne

Una tragedia scuote Racale, nel Salento: Teresa Sommario, 52 anni, è stata brutalmente uccisa a colpi d’accetta dal figlio 21enne, Filippo Manni, durante un’accesa lite. La comunità è sotto shock mentre si cercano di fare luce sulle cause di questa drammatica vicenda. La violenza familiare torna al centro dell’attenzione, lasciando un segno indelebile nel cuore di un paese che non si aspettava una simile tragedia.

È stato posto in stato di fermo e interrogato Filippo Manni, il giovane di 21 anni accusato di aver ucciso la mamma, Teresa Sommario, al termine di una violenta lite scoppiata per motivi ancora da chiarire con precisione. L’omicidio a Racale, nel salentino, paese di circa 10 mila abitanti a circa 40 km da Lecce, oggi sconvolto per la notizia; a scoprire il corpo senza vita di Sommario uno degli altri due figli della 52enne, che oltre a Manni ha avuto con l’ex marito, da cui era separata da tempo, due gemelli che compiranno 18 anni il prossimo luglio. Filippo Manni studiava lontano da casa, Economia a Roma, ed era rientrato a Racale solo in occasione della festa del patrono locale, San Sebastiano, celebrata sabato scorso; la lite con la madre per motivi che, forse, potrebbero essere legati proprio al percorso universitario del 21enne, poi il delitto, con un colpo assestato con un’accetta da boyscout che il ragazzo conservava fin da bambino, e infine la fuga, terminata poco dopo quando alcuni passanti lo hanno riconosciuto allertando i carabinieri, i quali lo hanno trovato a torso nudo e in stato confusionale. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it