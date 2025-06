Esami di Stato Falcomatà ai ragazzi | I vostri sogni sono i nostri sogni

Con l’arrivo degli esami di Stato, si apre un nuovo capitolo di speranza e sfide per i giovani reggini. Giuseppe Falcomatà, sindaco metropolitano, esprime il suo sostegno e affida a questi momenti cruciali i sogni e le aspirazioni di tutta la comunità. Con determinazione e fiducia, rivolgo a studenti e studentesse di Reggio Calabria un caloroso in bocca al lupo: che questo percorso sia il trampolino per il vostro futuro brillante.

"Con l'inizio degli esami di Stato, desidero rivolgere il mio più sentito augurio di buon lavoro e un sincero in bocca al lupo a tutte le studentesse e a tutti gli studenti reggini". È quanto afferma Giuseppe Falcomatà, sindaco metropolitano di Reggio Calabria, che, in una nota stampa.

