A Desio il Brianza Uke Fest

a melodie internazionali, scoprendo la magia dell’ukulele in un’atmosfera festosa e coinvolgente. Preparati a lasciarti trasportare dai suoni, dalle emozioni e dal divertimento condiviso, in un evento imperdibile che unisce musica, cultura e tanta allegria per tutta la famiglia.

Torna Brianza Uke Fest, il festival dedicato a tutto il mondo ukulele. Esibizioni, laboratori per bimbi e adulti, animazione, live e la mitica danza polinesiana. L'appuntamento è al Parco Tittoni di Desio per domenica 22 giugno. Ci si potrà immergere nella musica nella musica pop italiana e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - A Desio il Brianza Uke Fest

In questa notizia si parla di: desio - brianza - fest - musica

Desio Summer Music Festival, ? al via i mercoledì in centro. Si parte il 25 giugno con Ivana Spagna Parte mercoledì 25 giugno la stagione estiva del Desio Summer Music Festival targato 2025 della Desio da Vivere, un'estate di musica, spettacoli e intratt Vai su Facebook

Ecco il Summer Festival. Sul palco Ivana Spagna; Musica, shopping e divertimento: Desio Summer Music Festival al via; Festival interculturale Oriente Day al parco Tittoni.

Dal Jammin Reggae Party di Desio alla Rustic Fest di Lentate, cosa fare nel week-end - sotto le insegne della "Rustic Fest" organizzata dall'Honky Tonky di Seregno: negli spazi della Cascina Galeazzo ... Riporta ilgiorno.it

Desio, torna il festival del Parco Tittoni: un'estate di musica ed eventi - Quasi 4 mesi di musica ed eventi per accompagnare ... Secondo ilgiorno.it