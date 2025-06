Aggredisce e minaccia di morte la compagna in un parcheggio | arrestato

Una scena di tensione e paura si è consumata in un parcheggio di Valmontone, dove un uomo ha aggredito e minacciato di morte la propria compagna. L'intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato il peggio: il 38enne, operaio del luogo, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. La vicenda mette ancora in luce l'importanza di intervenire prontamente per proteggere chi è più vulnerabile.

I Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno arrestato un 38enne del posto, operaio, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna convivente. La scorsa sera, al 112 della Centrale Operativa della Compagnia di Colleferro sono pervenute diverse chiamate da. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Aggredisce e minaccia di morte la compagna in un parcheggio: arrestato

In questa notizia si parla di: compagna - arrestato - aggredisce - minaccia

Ubriaco fugge a 150 km/h con la compagna incinta, arrestato e condannato 28enne a Bologna - Un giovane rumeno di 28 anni è stato arrestato a Bologna dopo un pericoloso inseguimento notturno. Fuggito a 150 km/h con la compagna incinta a bordo, il giovane è stato condannato per resistenza e guida in stato di ebbrezza, mettendo a rischio la vita di tutti a bordo e degli altri utenti della strada.

#SantAntioco. Un uomo, forse sotto l'effetto di droghe, ha aggredito l'ex compagna e i #Carabinieri intervenuti per sedare la violenta #lite: arrestato Vai su Facebook

Aggredisce e minaccia di morte la compagna in un parcheggio: arrestato; Minaccia di morte l'ex compagna: 52enne arrestato; Marcianise, minaccia l’ex compagna e la aggredisce: 52enne arrestato dalla Polizia.

Marcianise, minaccia l’ex compagna e la aggredisce: 52enne arrestato dalla Polizia - A Marcianise, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza sono intervenuti d'urgenza dopo una chiamata al numero di emergenza 113, arrestando un uomo ... Lo riporta pupia.tv

Tenta di aggredire l'ex convivente. Arrestato dai carabinieri - Ha tentato di sfondare a calci la porta di casa della ex convivente per aggredirla. Da msn.com